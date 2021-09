Quais são os carros mais roubados ou furtados no Brasil? Confira lista

Dados da Superintendência de Seguros Privados mostram que o modelo mais visado é o Hyundai HB20, seguido do Chevrolet Onix; ocorrências de roubo e furto de veículos voltaram a crescer no Estado de SP

Divulgação/Hyundai Modelo da Hyundai aparece como veículo com maior número de ocorrências registradas



Depois de meses de quarentena, as cidades do Brasil começam a vislumbrar um retorno à normalidade. Com isso, a circulação de carros, que teve uma queda significativa em momentos mais críticos da pandemia de Covid-19, também começa a aumentar. Consequentemente, ocorrências de roubo e furto de veículos também voltaram a crescer. No Estado de São Paulo, por exemplo, a taxa de roubos e furtos em 2021 cresceu em relação ao ano passado. Segundo dados disponibilizados no portal da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), foram registrados 61.469 roubos e furtos entre janeiro e julho de 2021. Em 2020, o número de ocorrências contabilizadas no mesmo período foi de 57.367. Dados disponibilizados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) através do Índice de Veículos Roubados (IVR) permitem elaborar uma lista dos modelos de carros mais visados pelos criminosos no Brasil. O Hyundai HB20 aparece como o veículo com maior número de ocorrências, com 2.098 sinistros registrados pela Susep e IVR de 0,647. Volkswagen, Toyota e Fiat tiveram dois modelos cada na lista.

Confira abaixo os dez carros com mais ocorrências registradas no Brasil:

1º – Hyundai HB20 – 2.098 sinistros em 324.386 veículos expostos (IVR de 0,647)

2º – Chevrolet Onix – 1.768 sinistros em 332.730 veículos expostos (IVR de 0,531)

3º – Volkswagen Gol 1.0 – 1.586 sinistros em 210.061 veículos expostos (IVR de 0,755)

4º – Fiat Palio 1.0 – 1.269 sinistros em 164.794 veículos expostos (IVR de 0,770)

5º – Renault Sandero – 1.181 sinistros em 180.332 veículos expostos (IVR de 0,655)

6º – Ford Ka 1.0 – 1.150 sinistros em 180.410 veículos expostos (IVR de 0,637)

7º – Toyota Corolla – 1.040 sinistros em 238.349 veículos expostos (IVR de 0,436)

8º – Fiat Uno 1.0 – 1.024 sinistros em 132.284 veículos expostos (IVR de 0,774)

9º – Volkswagen Fox (acima de 1.0) – 1.014 sinistros em 136.603 veículos expostos (IVR de 0,742)

10º – Toyota Hilux – 1.012 sinistros em 131.131 veículos expostos (IVR de 0,772)