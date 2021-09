Quase 90% dos moradores de Mumbai têm anticorpos contra a Covid-19, mostra pesquisa

Análise divulgada pela Corporação Municipal de Brihanmumbai acompanhou mais de 8 mil adultos da cidade de 12 milhões de habitantes por dois meses

REUTERS/Francis Mascarenhas Segundo estudo, quase 90% dos moradores de Mumbai têm anticorpos contra Covid-19



Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 17, pela Corporação Municipal de Brihanmumbai, órgão público da capital financeira da Índia, mostrou que quase 90% da população da cidade – com mais de 12 milhões de habitantes – tem anticorpos contra a Covid-19. O relatório do estudo mostra que 8,6 mil adultos foram analisados entre os meses de agosto e setembro de 2021, 65% deles estavam vacinados. Enquanto 88,29% das mulheres tinham os anticorpos, 85,07% dos homens apresentavam a proteção. Cerca de 65% dos adultos estudados tinham recebido pelo menos uma parte da vacinação e como projetado por outros estudos envolvendo os imunizantes, a prevalência de anticorpos entre aqueles que receberam a primeira ou as duas doses da vacina contra Covid-19 era maior se comparado aos não-vacinados.

“Esses dados são essenciais para reforçar o programa vacinal contra a Covid-19 que já está em curso”, afirmou trecho da publicação. O estudo surge em um momento no qual a Índia teme a chegada de uma terceira onda da Covid-19 e registra mais de 33 mil novos casos por dia. O país ainda tenta se recuperar do trauma e das cenas de horror vividas ao longo da segunda alta de casos da doença, agravada pela variante Delta, mais infecciosa do que as outras, que possivelmente surgiu no país asiático. Ao todo, de acordo com dados do Our World In Data, mais de 33,4 milhões de casos e 444 mil mortes pela doença foram registradas até o momento. Os números oficiais podem ser ainda maiores, já que há suspeita de subnotificação de casos na Índia.