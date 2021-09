Milionário do brega fatura cerca de R$ 2 milhões em jogos de loteria e explica estratégia

Edésio Nascimento, que nos últimos três meses ganhou dois prêmios altos, chegou a ter sua casa assaltada e precisou trocar o número do celular: ‘Muita gente veio pedir dinheiro’

Reprodução/Instagram/n.edesio Edésio Nascimento ficou conhecido como 'milionário do brega' após prêmios da loteria



O cantor Edésio Nascimento, que já é chamado de “o milionário do brega”, faturou quase R$ 2 milhões nos últimos três meses ao ganhar dois prêmios altos na loteria. “A primeira vez eu ganhei R$ 1,8 milhão na Quina de São João, o prêmio total era mais de R$ 25 milhões, mas como participei de um bolão, o valor foi dividido entre 14 pessoas. Em seguida, ganhei a Quina da Mega-Sena, que deu uns R$ 13 mil para cada pessoa. Também ganhei mais duas Quinas, uma deu uns R$ 800 e outra deu R$ 54 mil. Já ganhei outros prêmios menores porque eu jogo todos os dias e nunca perco a fé”, contou o artista em entrevista à Jovem Pan. O cantor, que mora em Pinheiro, Maranhão, já usou parte dos prêmios que ganhou para realizar alguns sonhos e para ajudar familiares.

“Comprei uma casa de R$ 340 mil, pois vivia de aluguel. Comprei um Toyota SW4 zerado, que custou R$ 400 mil. Dei um crédito para minha irmã, que cuida da minha mãe. Comprei umas coisas para os meus [sete] filhos e emprestei dinheiro para alguns amigos. O resto eu apliquei no banco. Estou vivendo, pois as coisas melhoraram em 100%”, falou Edésio. O problema é que a sorte do artista começou a virar assunto na região e ele não teve mais paz. “Depois que eu ganhei, pessoas que nem falavam comigo começaram a se aproximar. Também teve muita gente que veio me pedir dinheiro, era toda hora, não aguentava mais, fui até obrigado a trocar de número. Ajudei muitas pessoas, mas não posso [ajudar todo mundo]. Se você ganhar um prêmio e distribuir para todo mundo que te pedir, você vai ficar do mesmo jeito que estava. Com fé em Deus, ainda terão muitas coisas boas na minha vida e vou investir no meu sonho, pois meu sonho é ser sucesso nacional.”

Além dos pedidos de dinheiro emprestado, Edésio entrou na mira de assaltantes, que conseguiram invadir sua casa e levaram itens de valor como relógio de marca e um moderno violão. “Fui assaltado porque comecei a falar dos prêmios que ganhei para as pessoas. Um dia, fui almoçar na casa da minha sogra, achei que estava tudo tranquilo, aí me ligaram dizendo que os assaltantes tinham entrado em casa.” O cantor acredita que os bandidos conseguiram seu endereço por meio de um dos seus filhos, que foi enganado por uma mulher nas redes sociais. “Tudo indica que foi ela, porque ela pediu o endereço da minha casa para ele em conversas no Instagram e depois desse assalto a conversa entre eles acabou”, contou.

Como ganhar na loteria?

Edésio se considera um homem sortudo, mas ele também gosta de dar uma ajudinha para essa sorte toda. De acordo com o cantor, existe, sim, uma forma simples de gastar menos com as apostas e aumentar as chances de ganhar prêmios milionários. “O segredo é jogar sempre e contar com a sorte. Só ganha quem joga. Além disso, participe de bolões, a não ser que você tenha muito dinheiro e faça jogos com muitos números. Já aconteceu de uma pessoa ganhar fazendo apenas um jogo simples, mas é bem mais difícil, então invista em bolões, mesmo que tenha que dividir o prêmio. Acredito que o bolão dá mais sorte do que se você jogar sozinho”, concluiu o milionário do brega.