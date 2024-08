Quase 15 milhões de brasileiros já tiveram o celular roubado ou furtado

Pesquisa foi feita pelo Instituto Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública; situação é mais alarmante nas capitais, onde 15% dos entrevistados afirmaram ter passado por essa experiência

Uma pesquisa realizada pelo Datafolha a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que, entre julho de 2023 e junho de 2024, aproximadamente 10% da população brasileira teve seu celular roubado ou furtado. O estudo entrevistou 2.508 pessoas com idade superior a 16 anos, abrangendo diversas regiões do país. Os dados mostram que 9,2% dos participantes relataram ter sido vítimas de roubo ou furto de celular no ano anterior à pesquisa. A situação é mais alarmante nas capitais, onde 15% dos entrevistados afirmaram ter passado por essa experiência, em contraste com 6% no interior do Brasil. O Datafolha estima que cerca de 14,7 milhões de brasileiros tenham enfrentado esse problema, o que representa uma média de 1.680 celulares levados a cada hora.

Outro ponto destacado pela pesquisa é a baixa taxa de registro dos crimes. Apenas 55% dos entrevistados informaram que registraram o furto ou roubo, o que sugere uma subnotificação de 45%. Além disso, 53% dos participantes admitiram que mudaram seus hábitos de circulação em função do medo de serem vítimas de novos roubos. A pesquisa também revelou que apenas 21% dos entrevistados possuem seguro contra roubo ou furto de celular, deixando 79% desprotegidos financeiramente. O impacto econômico desses crimes foi significativo, com um prejuízo estimado em R$ 22,7 bilhões ao longo do último ano. A pesquisa apresenta uma margem de erro de dois pontos percentuais. Resultados complementares serão divulgados durante o 18º Encontro Nacional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ocorrerá em Recife.

