Quase 30 praias brasileiras são premiadas pela limpeza e segurança; saiba quais

Condecoração dada pela organização internacional ‘Blue Flag’ exige alto nível de segurança ambiental, atividades educativas e ampla acessibilidade; São Paulo tem apenas uma área beira-mar premiada

ADRIANA MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/01/2009 Praia do Peró, localizada em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, foi eleita uma das mais limpas e seguras do país



Com um aumento de 42% no número de praias e marinas brasileiras certificadas com a Bandeira Azul – programa internacional que visa premiar áreas beira-mar com alto nível de gestão ambiental -, o Brasil passou de 22 para 29 praias consideradas limpas e seguras. Com a participação da Organização Não Governamental (ONG) dinamarquesa ‘Fundação para a Educação Ambiental’ (FEE), os locais foram escolhidos com base em um júri internacional que também premiou 11 marinas. Ao todo, houve um aumento de 12 locais premiados pelo órgão em relação ao último ano. O Estado de Santa Catarina abriga a maior quantidade de praias premiadas do país com 18 localidades de excelência; seguido do Rio de Janeiro, com 4; Bahia, com 3; e Alagoas, Ceará, Espirito Santo e São Paulo, com uma cada. Para que uma praia seja premiada com a Bandeira Azul, o local será avaliado e deverá proporcionar aos turistas: atividades educacionais durante a temporada, alto nível de qualidade de água e limpeza da praia, impacto cultural na região, banheiros e recipientes para descarte de lixos recicláveis, acesso controlado de animais, facilidade na disposição de equipamentos de primeiros-socorros e implementação de acesso alternativo para pessoas com necessidades especiais. Com as exigências, o programa tem como finalidade ampliar o grau de participação coletiva e de conscientização ambiental da sociedade em torno da preservação da costa local.

Alagoas

– Praia do Patacho, em Porto de Pedras

Bahia

– Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, em Salvador

– Praia de Guarajuba, em Camaçari

– Praia de Itacimirim, em Camaçari

Ceará

– Praia de Cumbuco, em Caucaia

Espírito Santo

– Praia da Sereia, em Vila Velha

Santa Catarina

– Praia Grande, em Governador Celso Ramos

– Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú

– Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú

– Praia de Piçarras, em Balneário Piçarras

– Praia de Quatro Ilhas, em Bombinhas

– Praia de Mariscal, em Bombinhas

– Praia da Conceição, em Bombinhas

– Prainha, em São Francisco do Sul

– Praia do Forte, em São Francisco do Sul

– Praia Grande, em Penha

– Praia da Bacia da Vovó, em Penha

– Praia da Saudade, em Penha

– Lagoa do Peri, em Florianópolis

– Praia do Cerro, em Barra Velha

– Praia do Sol, em Barra Velha

– Praia de Taquaras, em Balneário Camboriú

– Praia Grande, em São Francisco do Sul

– Praia do Ervino, em São Francisco do Sul

São Paulo

– Praia do Tombo, no Guarujá

Rio de Janeiro

– Praia do Peró, em Cabo Frio

– Praia do Sossego, em Niterói

– Praia de Itaúna, em Saquarema

– Praia do Forno, em Armação de Búzios

Marinas premiadas

– Yacht Clube da Bahia, em Salvador (BA)

– Marina Costabella, em Angra dos Reis (RJ)

– Iate Clube de Santos, em Angra dos Reis (RJ)

– Tedesco Marina, em Balneário Camboriú (SC)

– Marina Itajaí, em Itajaí (SC)

– Marina da Conceição, em Florianópolis (SC)

– ICSC, em Florianópolis (SC)

– Marina Kauai, em Ubatuba (SP)

– Voga Marine, em Ubatuba (SP)

– Iate Clube de Santos, em Guarujá (SP)

– Marinas Nacionais, em Guarujá (SP)