Ivan Moré vive momentos de tensão durante assalto a mão armada: ‘Temi tomar tiro na cara’

Ex-apresentador da Globo teve seu carro, celular e pertences pessoais roubados em São Paulo

Reprodução/Instagram/ivan_more Ivan Moré foi assaltado pela segunda vez em menos de um ano em São Paulo



O jornalista Ivan Moré passou por momentos de tensão no último sábado, 1, em São Paulo. O ex-apresentador da Globo foi assaltado a mão armada pela segunda vez em menos de um ano. O primeiro assalto aconteceu em novembro do ano passado, mas Ivan disse que desta vez foi pior porque os criminosos estavam “muito nervosos”. Em um vídeo publicado no Instagram, ele explicou que ficou sumido das redes sociais porque precisou resolver alguns problemas, como bloquear cartões, contas e comprar um celular novo. “Eu descia do carro para ir visitar um amigo na Chácara Inglesa, um bairro aqui de São Paulo, quando dois homens me abordaram com um revólver, um na cabeça e outro na boca, e fizeram um assalto a mão armada. Me levaram tudo, meus pertences, coisas materiais. Inclusive, levaram o carro. Foi um momento muito traumático”, contou o apresentador esportivo.

Durante o assalto, os bandidos puxaram a corrente de Ivan e um pingente caiu no chão. Ele tentou pegar, mas no momento em que mexeu ouviu a seguinte frase do assaltante: “Eu vou dar um tiro na sua cara”. “Temi tomar um tiro na cara porque eles estavam, de fato, muito nervosos”, falou o jornalista. “Ganhei [essa corrente] do Lucas Valle, filho da Alessandra do Valle e neto do saudoso locutor esportivo Luciano do Valle. Lucas Valle recentemente, nesse mesmo tipo de ocasião, foi assaltado no Ipiranga, tomou um tiro na cabeça e morreu. Não teve a mesma sorte que eu tive.” Ivan disse que ficou assustado com tudo o que aconteceu, mas está grato por estar bem. “Os bens materiais que foram levados são recuperáveis. O importante é meu estado mental e meu estado físico”, finalizou o apresentador.