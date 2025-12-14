Quatro dias após vendaval, Enel diz que fornecimento de energia está ‘voltando a normalidade’

No auge do temporal, mais de 1,5 milhão de imóveis na Grande São Paulo ficaram sem luz

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Mais de 1,5 milhão de imóveis na Grande São Paulo ficaram sem luz no vendaval do dia 10 de dezembro



Quatro dias após o forte vendaval provocado por um ciclone extratropical que atingiu a capital e a região metropolitana de São Paulo, a Enel informou que o fornecimento de energia elétrica está “voltando ao padrão de normalidade”. Em nota divulgada neste domingo (14), a concessionária afirmou que o restabelecimento do serviço para os clientes afetados segue em andamento.

Segundo a Enel São Paulo, equipes técnicas continuam atuando nos casos mais complexos, que envolvem a reconstrução da rede elétrica, com troca de cabos, postes e outros equipamentos, além do atendimento a novas solicitações de falta de energia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No auge do temporal, mais de 1,5 milhão de imóveis na Grande São Paulo ficaram sem luz. Desde a manhã de quarta-feira (10), cerca de 1.800 equipes foram mobilizadas para responder aos efeitos do vendaval, considerado o mais prolongado já registrado na região metropolitana, de acordo com a concessionária.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que as rajadas de vento atingiram 82,8 km/h no Mirante de Santana. Foi a primeira vez, desde o início das medições em 2006, que a estação registrou uma sequência tão longa de ventos superiores a 70 km/h. Na região da Lapa, a velocidade máxima chegou a 98,1 km/h, segundo radares do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.