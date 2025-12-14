Jovem Pan > Notícias > Brasil > Quatro dias após vendaval, Enel diz que fornecimento de energia está ‘voltando a normalidade’

Quatro dias após vendaval, Enel diz que fornecimento de energia está ‘voltando a normalidade’

No auge do temporal, mais de 1,5 milhão de imóveis na Grande São Paulo ficaram sem luz

  • Por Jovem Pan
  • 14/12/2025 21h05
YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Funcionários da Enel fazem manutenção em rede elétrica no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo Mais de 1,5 milhão de imóveis na Grande São Paulo ficaram sem luz no vendaval do dia 10 de dezembro

Quatro dias após o forte vendaval provocado por um ciclone extratropical que atingiu a capital e a região metropolitana de São Paulo, a Enel informou que o fornecimento de energia elétrica está “voltando ao padrão de normalidade”. Em nota divulgada neste domingo (14), a concessionária afirmou que o restabelecimento do serviço para os clientes afetados segue em andamento.

Segundo a Enel São Paulo, equipes técnicas continuam atuando nos casos mais complexos, que envolvem a reconstrução da rede elétrica, com troca de cabos, postes e outros equipamentos, além do atendimento a novas solicitações de falta de energia.

No auge do temporal, mais de 1,5 milhão de imóveis na Grande São Paulo ficaram sem luz. Desde a manhã de quarta-feira (10), cerca de 1.800 equipes foram mobilizadas para responder aos efeitos do vendaval, considerado o mais prolongado já registrado na região metropolitana, de acordo com a concessionária.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que as rajadas de vento atingiram 82,8 km/h no Mirante de Santana. Foi a primeira vez, desde o início das medições em 2006, que a estação registrou uma sequência tão longa de ventos superiores a 70 km/h. Na região da Lapa, a velocidade máxima chegou a 98,1 km/h, segundo radares do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

