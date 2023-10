Quatro pessoas morrem em chacina no interior do Ceará

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, as vítimas são duas mulheres, de 20 e 24 anos, uma adolescente de 13 anos, e um adolescente de 17 anos

Uma chacina no interior do Ceará deixou quatro pessoas mortas na madrugada desta segunda-feira, 30, em Itarema, no interior do Estado. Segundo informações iniciais fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as vítimas são duas mulheres, de 20 e 24 anos, uma adolescente de 13 anos, e um adolescente de 17 anos. Todos estavam em imóvel, no Distrito de Patos, que foi invadido pelos suspeitos. As vítimas foram mortas a tiros. Ninguém foi preso até o momento. O caso está sendo investigado pelas polícias Militar e Civil. Segundo a pasta, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e coletou vestígios que irão colaborar com as investigações que estão a cargo da Delegacia Municipal de Itarema. Os trabalhos policiais contam ainda com o auxílio do Departamento de Polícia Judiciário do Interior Norte. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Itarema e denúncias podem ser feitas pelo número 181. Detalhes sobre a investigação do caso não foram fornecidos pelo órgão.