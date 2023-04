Quatro pessoas são presas por fraude de precatórios no Rio de Janeiro

Grupo utilizava informações privilegiadas e documentos falsos para receber pagamentos do Judiciário de forma indevida; maior parte das vítimas eram idosos

Jovem Pan News/Reproduçao Quadrilha ostentava estilo de vida luxoso nas redes sociais



Na terça-feira, 4, quatro pessoas foram presas no Rio de Janeiro acusadas de fraudar precatórios. A detenção fez parte da operação Poseidon da Polícia Civil do Estado. Os detidos fazem parte de uma organização criminosa que desviava requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário com documentos falsos. Nas redes sociais, os integrantes da quadrilha ostentavam um estilo de vida luxuoso, postando constantemente viagens e carros de alto padrão. O chefe do grupo foi identificado como o advogado criminalista Patrick Rosa Barreto. De acordo com a Polícia do Rio, ele obtinha informações privilegiadas do setor de precatórios da Justiça Federal e Estadual. Como parte do esquema, Barreto produzia procurações para que pessoas da quadrilhas se passem por parentes e recolhessem os documentos que estavam em vias de serem pagos. A maior parte das vítimas eram idosos e falecidos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga