Queda de árvore causa bloqueio na rodovia Anchieta

Ecovias informa que incidente ocorreu na altura no Km 10, sentido litoral paulista

Reprodução/X Queda de árvore bloqueou a via Anchieta, em São Paulo



A queda de uma gigantesca árvore bloqueou a pista marginal da via Anchieta, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 3. Em comunicado, a Ecovias, concessionária responsável por cuidar da estrada, avisou que o incidente ocorreu na altura no Km 10, sentido litoral paulista. Ao site da Jovem Pan, a empresa relatou que o caso ocorreu por volta das 16h52. O comunicado ainda diz que a pista está totalmente bloqueada. Ecovias, Polícia Militar Rodoviária (PMR) e Corpo de Bombeiros estão no local, enquanto a Enel foi acionada. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que árvore atingiu alguns carros. Veja abaixo. Até o momento, não há relatos sobre feridos. O incidente é fruto de um forte temporal que atingiu a capital paulista nesta emenda de feriado.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos por volta das 15h40. Já o Corpo de Bombeiros avisou que recebeu 120 chamados para queda de árvores, além de uma enchente e 12 desabamentos na capital e na Grande São Paulo. Em Osasco, duas árvores caíram sobre um muro e um veículo foi atingido. Uma pessoa estava no interior do automóvel e acabou morrendo, informou a Defesa Civil do Estado. Ainda de acordo com o CGE, o município registrou quatro pontos de alagamentos: Butantã e Pinheiros (Zona Oeste), Vila Formosa (Zona Leste) e Santo Amaro (Zona Sul). Há relatos de queda de energia na região da Vila Prudente e na Vila Formosa.