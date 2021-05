Queda de helicóptero deixa pelo menos duas vítimas em São Paulo

Informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira, 3; vítimas foram socorridas pelo Samu, mas não há informações sobre estado de saúde delas

Google Maps/Satélite/Reproução Helicóptero caiu no aeroporto Campo de Marte



Pelo menos duas pessoas ficaram feridas após uma queda de helicóptero durante um voo de treinamento dentro do aeroporto Campo de Marte, no bairro de Santana, Zona Norte de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 3. A informação foi dada pelo Corpo de Bombeiros do Estado nas redes sociais. Segundo a corporação, a ocorrência foi recebida por volta das 13h50 e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi responsável pelo socorro às duas vítimas, que não tiveram identidade ou estado de saúde revelados até o momento. Quatro viaturas foram enviadas ao local, mas o socorro foi feito por bombeiros do próprio aeroporto, que evitaram um princípio de incêndio.

As vítimas estavam dentro da aeronave. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero, do modelo Robinson R22 de matrícula PT-HUD, estava com documentação regular. A Infraero, responsável pela administração do aeroporto, afirmou que o acidente ocorreu por volta das 13h20 durante a fase de testes de motores da aeronave. A pista do Campo de Marte foi fechada para que as causas do acidente sejam analisadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Não há uma previsão para que o relatório do Cenipa seja disponibilizado.