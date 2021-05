Queda de meteoro é vista de cidades do Nordeste; confira vídeos do fenômeno

Fenômeno aconteceu no último sábado, 22, e foi visto em ao menos quatro estados; estimativa é que a rocha pesava entre 20kg e 60 kg

Reprodução/Youtube Bramon Brazilian Meteor Observation Network Fenômeno foi visto em cidades do Nordeste



A passagem de um meteoro pelo Nordeste brasileiro foi registrada por câmeras da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon) e do Clima Ao Vivo. O fenômeno aconteceu no último sábado, 22, mas as imagens só foram divulgadas na última segunda-feira, 24. Câmeras localizadas no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e na Paraíba foram responsáveis por flagrar a passagem do astro. O Bramon calcula que o meteoro tinha entre 20kg e 60 kg, mas que pouco mais de 5kg devem ter resistido à passagem atmosférica. Deste restante, devem ter sido formados meteoritos que caíram no mar, diz a Rede.

Confira vídeos: