Queiroga diz que intervalo de aplicação da Pfizer será reduzido em setembro

Para conter disseminação da variante Delta, prazo entre as duas doses cairá de 90 para 21 dias

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/06/2021 Anúncio foi feito em evento do Ministério da Saúde, neste sábado, 14



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, neste sábado, 14, que o intervalo de aplicação das doses da vacina da Pfizer será reduzido em setembro. A declaração foi dada em evento do programa de testagem em massa da pasta, em Brasília. O prazo vai cair de 90 para 21 dias, conforme previsão da bula do imunizante. “À medida que a gente avance na primeira dose, já se rediscutiu colocar a Pfizer com intervalo de 21 dias. Daí a gente avança na segunda [dose]. [Deve ocorrer em] setembro. Já atingimos 70% da população acima de 18 anos com a primeira dose”, disse o titular do Ministério da Saúde.

A possibilidade de antecipar a segunda dose já havia sido aventada no final do mês de julho. “A gente só estudando para ver qual o melhor timing disso, mas que vai diminuir, vai”, disse o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, no dia 26 de julho. À época, houve um recuo porque a Câmara Técnica da pasta recomendou que o país avançasse na aplicação da primeira dose antes de discutir a redução do intervalo entre as aplicações. O debate sobre a redução do tempo necessário para que as pessoas completem o esquema vacinal ocorre como tentativa de tentar conter a disseminação da variante delta do coronavírus, mais contagiosa.