Queiroga diz que vai encaminhar dados complementares para liberação de autotestes

Anvisa decidiu nesta tarde adiar a deliberação sobre os exames justificando a falta de informações do Ministério da Saúde

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Saúde afirmou que governo se mantém a favor da liberação de autotestes para detectar a Covid-19



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quarta-feira, 19, que o governo vai encaminhar as informações complementares solicitadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para analisar a liberação dos autotestes para a Covid-19 no Brasil. A publicação em uma rede social aconteceu após a autarquia adiar a decisão sobre o uso dos exames ao afirmar que a política pública apresentada pela pasta é incompleta. O Ministério da Saúde protocolou o pedido de avaliação na sexta-feira, 14. “O Ministério da Saúde mantém a posição em favor da liberação dos auto testes de COVID-19 para venda em farmácias. Vamos complementar as informações solicitadas pela Anvisa”, escreveu o ministro. Ele ainda afirmou que a pasta deve encaminhar mais 15 milhões de testes para a rede pública até o fim desta semana.