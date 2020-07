Quem é Milton Ribeiro, o novo ministro da Educação

Ribeiro, segundo seu currículo, tem doutorado em Educação pela USP, é bacharel em Teologia e pastor da Igreja Presbiteriana de Santos (SP)

Reprodução Milton Ribeiro, o novo ministro da Educação



O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira, 10, que Milton Ribeiro é o novo ministro da Educação. O anúncio acontece após a pasta permanecer sem comando por cerca de 20 dias, desde a anulação da posse de Carlos Decotelli. Ribeiro é membro da Comissão de Ética Pública da Presidência e ligado à Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em seu currículo consta a informação de que possui doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo (USP), além de ter mestrado em Direito Constitucional pela Mackenzie.

Ribeiro também se apresenta como especialista em Administração Acadêmica pelo CRUB (Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras) com estágio em Joplin, Universidade do Estado de Kansas, nos Estados Unidos. Bacharel em Teologia, o novo ministro também é pastor da Igreja Presbiteriana de Santos, no litoral de São Paulo. Ribeiro assume o Ministério da Educação em meio à suspensão das aulas em todo o Brasil, provocada pela pandemia do novo coronavírus. Nesta quinta, o Inep anunciou o adiamento da principal prova de ingresso ao ensino superior – o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano acontecerá em janeiro e fevereiro de 2021.

Ainda segundo consta no currículo do novo ministro, Ribeiro é 2º tenente de Infantaria do Exército Brasileiro e também integra o Conselho Deliberativo e a Comissão de Ética do Instituto Presbiteriano Mackenzie.