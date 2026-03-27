Radar de velocidade: como funciona a métrica de tolerância e quando a autuação é aplicada nas vias

A calibração eletrônica exigida pelo Inmetro, a matemática exata da margem de erro do Contran e os parâmetros para a autuação no trânsito brasileiro

Cesar Ogata / SECOM Medidor eletrônico de velocidade atua como a ferramenta primária de diagnóstico e controle de fluxo no sistema viário nacional



O medidor eletrônico de velocidade atua como a ferramenta primária de diagnóstico e controle de fluxo no sistema viário nacional. Homologado pelo Inmetro e regulamentado pelas diretrizes da Resolução 798/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o equipamento não opera com valores absolutos no instante da medição. Há uma margem técnica de segurança envolvida no processamento de dados para suprir pequenas variações mecânicas dos veículos. Entender exatamente como funciona o cálculo de tolerância do radar de velocidade nas rodovias e avenidas entrega ao motorista a capacidade de monitorar o painel do veículo com precisão, evitando o desgaste do prontuário da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por infrações que poderiam ser previstas.

Parâmetros de calibração eletrônica: a margem de erro metrológica

Para que o sistema de fiscalização funcione corretamente, a legislação exige a aplicação do chamado erro máximo admitido. Esse parâmetro deduz um valor numérico específico da velocidade bruta captada pelo hardware do radar, garantindo que o motorista não seja penalizado por pequenas imprecisões no velocímetro do próprio automóvel.

Se o limite regulamentado da via for de até 100 km/h: o software do equipamento aplica um desconto fixo de 7 km/h;

Exemplo de aferição: em um trecho urbano com máxima de 60 km/h, o equipamento registrará infração apenas se o veículo cruzar o sensor a 68 km/h. Após a subtração do erro metrológico, a velocidade validada para a multa será de 61 km/h;

Se o limite regulamentado da via for superior a 100 km/h: a margem de erro deixa de ser um número fixo e passa a ser um percentual, cravado em 7% sobre a velocidade registrada;

Exemplo de aferição: em uma rodovia com máxima estipulada em 120 km/h, o abatimento de 7% significa que o motorista só receberá a notificação se o radar aferir 130 km/h ou mais. Nesse caso, a subtração resulta em 120,9 km/h, que sofre arredondamento matemático para definir a infração;

Sintomas de excesso de velocidade: diagnóstico de infrações e alertas visuais.

O primeiro sintoma de falha na gestão da velocidade por parte do condutor costuma ser visual: a notificação instantânea no display eletrônico associado ao radar ou o disparo do flash infravermelho do equipamento, que atua como uma luz de alerta de que o limite técnico foi ultrapassado. Exceder a tolerância gera um “código de falha” no banco de dados do Departamento de Trânsito, classificado em três níveis de gravidade:

O que acontece quando o condutor excede o limite em até 20%?

Nesse cenário operacional, o sistema emite uma autuação de nível médio. É o diagnóstico mais recorrente, indicando que o motorista perdeu o ponto ideal de calibração do acelerador, mas sem gerar um risco extremo e imediato de colisão na plataforma viária.

Quais são os indicativos de uma infração grave ou gravíssima?

Quando a velocidade descontada da margem de erro ultrapassa o limite da via entre 20% e 50%, o sistema acusa uma infração grave. Se a métrica de excesso for superior a 50%, o equipamento registra uma falha crítica de segurança, gerando uma infração gravíssima. Esse é o nível máximo de alerta do sistema, acompanhado de punições administrativas bloqueantes.

O fluxo de processamento do radar: da captação ao registro fotográfico

O ciclo de funcionamento de um medidor de velocidade exige precisão de milissegundos para garantir a validade técnica do laudo emitido. O processo de fiscalização segue uma ordem mecânica e digital rigorosa para evitar falhas de interpretação:

1. Detecção da massa metálica

Sensores físicos instalados no pavimento (laços indutivos) ou emissores de onda de rádio (radares Doppler) identificam o deslocamento do automóvel ou motocicleta no exato momento em que ele entra no campo de cobertura do hardware de fiscalização.

2. Leitura da velocidade medida (VM)

O processador interno do equipamento mede o tempo exato que o veículo leva para cruzar a malha de sensores. Essa matemática instantânea define a Velocidade Medida (VM) real do carro antes de qualquer desconto jurídico.

3. Subtração do erro metrológico para a velocidade considerada (VC)

Em frações de segundo, o software aplica a régua do Inmetro (o desconto de 7 km/h ou de 7%) para encontrar a Velocidade Considerada (VC). É exclusivamente este valor final que tem força legal para gerar uma autuação.

4. Extração de dados via OCR

Se a Velocidade Considerada atestar o excesso, o módulo de câmera fotografa a placa traseira ou dianteira do veículo. O sistema de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) embarcado no equipamento converte a imagem em texto e cruza a numeração com a base da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Custos de reparação e o desgaste acumulado na CNH

A operação do veículo fora das margens de tolerância eletrônica gera um custo financeiro imediato de reparação ao Estado e reduz a “vida útil” do prontuário do motorista. O impacto orçamentário e administrativo varia conforme a gravidade da falha:

Infração de limite médio (até 20% acima da máxima):

Custo de emissão da multa: R$ 130,16;

R$ 130,16; Desgaste no prontuário: 4 pontos adicionados à CNH;

4 pontos adicionados à CNH; Infração de limite grave (entre 20% e 50% acima da máxima):

Custo de emissão da multa: R$ 195,23;

R$ 195,23; Desgaste no prontuário: 5 pontos adicionados à CNH;

5 pontos adicionados à CNH; Infração de limite crítico (mais de 50% acima da máxima):

Custo de emissão da multa: R$ 880,41 (valor base multiplicado por três);

R$ 880,41 (valor base multiplicado por três); Desgaste no prontuário: suspensão direta do direito de dirigir, exigindo a paralisação completa das atividades do condutor e a realização obrigatória do curso de reciclagem.

Negligenciar a manutenção constante da velocidade no painel e dirigir apoiado estritamente na margem de erro dos radares compromete a segurança primária e a engenharia do trânsito. A calibragem dos limites máximos de uma rodovia exige cálculos complexos de coeficiente de atrito do asfalto, tempo de reação humana e distância exigida para a frenagem completa. Quando um veículo opera sistematicamente acima da carga de velocidade projetada para aquele trecho, a energia cinética acumulada torna a parada de emergência ineficiente. Respeitar as marcações de fábrica da via é a única ação preventiva exata contra falhas mecânicas fatais e passivos financeiros severos.