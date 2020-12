Raio abre buraco na pista do aeroporto de Viracopos e interrompe voos

Local ficou interditado por cerca de uma hora para reparo do buraco de cerca de 80 centímetros e oito voos foram impactados; essa é a primeira vez que um raio atinge a pista

Divulgação/Aeroporto Viracopos Raio abriu buraco de aproximadamente 80 centímetros na pista de pousos e decolagens



As operações do aeroporto de Viracopos, em Campinas, foram paralisadas na tarde desta segunda-feira, 28, após um raio abrir um buraco de aproximadamente 80 centímetros na pista de pousos e decolagens. Esta foi a primeira vez que isso aconteceu. Segundo informações da concessionária que administra o espaço, as atividades ficaram suspensas por 40 minutos, das 13h43 às 14h47. Oito voos que estavam previstos para decolarem neste intervalo tiveram seus cronogramas atrasados, enquanto um avião que deveria aterrissar em Campinas foi deslocado para o aeroporto de Guarulhos. De acordo com as informações, o recapeamento da pista foi concluído e as atividades já foram retomadas.