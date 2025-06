Rajadas de vento causam queda de contêineres em Santos e caminhoneiro morre esmagado

Corpo de Bombeiros foi chamado para a cena e, após retirar a vítima das ferragens, ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal

Um trágico acidente ocorreu em Santos, São Paulo, onde um caminhoneiro de 48 anos perdeu a vida após um contêiner cair sobre a cabine de seu veículo. O incidente foi provocado por rajadas de vento que chegaram a 63 km/h, resultando na queda de seis contêineres em um pátio de uma empresa local. O Corpo de Bombeiros foi chamado para a cena e, após retirar a vítima das ferragens, ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal. Em um evento separado, a cidade de Bertioga também enfrentou os efeitos das fortes ventanias. Uma estrutura destinada a eventos desabou, mas, felizmente, não houve registro de feridos. A Defesa Civil, juntamente com técnicos especializados, realizou uma inspeção no local afetado, que foi imediatamente fechado para garantir a segurança da população.

As autoridades estão investigando as causas do desabamento em Bertioga, enquanto a tragédia em Santos levanta preocupações sobre a segurança em áreas onde contêineres são armazenados. O caso do caminhoneiro foi oficialmente registrado no 5º Distrito Policial de Santos, onde as circunstâncias do acidente estão sendo analisadas. Esses incidentes ressaltam a necessidade de monitoramento constante das condições climáticas e a importância de medidas de segurança em locais vulneráveis a fenômenos naturais.

