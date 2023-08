Rato aparece em ônibus e causa confusão e gritaria no Rio; veja vídeo

Empresa responsável pelo transporte rodoviário da cidade afirmou que os veículos são vistoriados na chegada e na saída da garagem

Uma viagem com bastante emoção. Assim podemos definir a locomoção de passageiros de um ônibus que tiveram a inusitada presença de um rato dentro do veículo, que circula pela zona oeste do Rio de janeiro, do bairro de Senador Camará à Taquara. Circula na internet, um vídeo que quando o roedor avistado pelas pessoas, há um verdadeiro pânico, com os passageiros gritando de pavor e subindo nos bancos para escapar. Em nota sobre a situação, a Rio Ônibus, entidade que reúne empresas operadoras do transporte rodoviário na capital, afirmou que todos os veículos passam por revisão quando saem e voltam das garagens.

Leia a íntegra da nota:

“Todos os ônibus em operação na cidade passam pelo processo de revisão antes de sair e ao chegar nas garagens. Lixos, sujeiras e restos de alimentados encontrados nos veículos, são resultado do comportamento dos próprios usuários. Resíduos deixados nos veículos, favorecem a proliferação de insetos e episódios como este, apesar da dedetização periódica dos coletivos”.