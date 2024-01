Região Norte registra o maior tremor de terra já registrado no Brasil

Terremoto atingiu 6,6 graus na Escala Richter e teve como epicentro uma área isolada em Ipixuna, no Estado do Amazonas; não há relatos de danos ou vítimas

Reprodução / Google Maps Região Norte do Brasil foi palco do maior tremor de terra já registrado no país, atingindo 6,6 graus na Escala Richter



A região Norte do Brasil foi palco do maior tremor de terra já registrado no país. O episódio aconteceu no sábado, 20, às 18h31 no horário de Brasília, ou 16h31 no horário local, e o terremoto atingiu 6,6 graus na Escala Richter. As coordenadas indicam que o epicentro do tremor foi em uma área isolada em Ipixuna, no Estado do Amazonas. Não há relatos de danos causados pelo abalo, uma vez que ele ocorreu a uma profundidade de 614,5 quilômetros, permitindo a dissipação da energia. Vale ressaltar que a região é propensa a tremores devido à sua proximidade com a Cordilheira dos Andes, uma das áreas com maior atividade sísmica do mundo. Até o momento, tanto o governo do Acre quanto a prefeitura de Tarauacá não se pronunciaram sobre o assunto. Anteriormente, o maior terremoto registrado no Brasil havia acontecido na região da Serra do Tombador, em Mato Grosso, no dia 31 de janeiro de 1955, e teve magnitude de 6,2 graus na Escala Richter.