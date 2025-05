Região Sul tem possibilidade de neve nesta quarta-feira

Frente fria, que se estende do Rio Grande do Sul até estados do Norte, também pode trazer chuvas e ventos fortes no país

Foto: Prefeitura de Urupema / Divulgação Cidades como São Joaquim, Urupema, Urubici, Gramado, Canela e Caxias do Sul estão entre as áreas que podem registrar neve



A previsão do tempo para esta quarta-feira (26) traz um cenário de frio intenso na região sul do Brasil, com a possibilidade de neve nos pontos mais altos da Serra Gaúcha e Serra Catarinense. A meteorologia da Jovem Pan News informou que as condições atmosféricas estão propícias para o fenômeno, devido à atuação de uma frente fria. Cidades como São Joaquim, Urupema, Urubici, Gramado, Canela e Caxias do Sul estão entre as áreas que podem registrar neve. As temperaturas já estão baixas na região, com mínimas de 6ºC em Santa Catarina e 4ºC em algumas áreas mais ao sul.

A frente fria, que se estende do Rio Grande do Sul até a região norte do Brasil, está trazendo chuvas e ventanias fortes em seu trajeto. No entanto, na capital paulista, a previsão é de ventania sem chuva. A frente fria não deve provocar precipitações significativas em São Paulo até o final da semana. No nordeste, não há alertas para hoje, enquanto no norte, Roraima pode enfrentar chuvas mais intensas. O tempo permanece firme em Minas Gerais, Bahia, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro.

As temperaturas mínimas registradas nesta manhã foram de 7ºC no Rio Grande do Sul, 6ºC em Santa Catarina e 10ºC no Paraná. Durante a tarde, as máximas devem alcançar 26ºC em Belo Horizonte, 27ºC em São Paulo e 20ºC em Porto Alegre. Amanhã, a capital paulista deve sentir os efeitos da frente fria e da massa de ar polar, com temperaturas mais baixas. A expectativa é que o fenômeno da neve ocorra ainda hoje na região sul, marcando um dia de frio intenso no país. Com a chegada do frio, é importante que a população esteja preparada para enfrentar as baixas temperaturas, especialmente nas áreas mais afetadas pela frente fria. Recomenda-se o uso de roupas adequadas para o frio e atenção especial aos grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos. Além disso, é aconselhável que os motoristas redobrem a atenção nas estradas, especialmente nas regiões serranas, onde a neve pode tornar as condições de tráfego mais desafiadoras.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA