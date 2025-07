Repórter da Band sofre tentativa de roubo no Rio de Janeiro enquanto se preparava para entrar ao vivo

Clara Nery estava a trabalho no bairro de Botafogo, quando foi abordada por um motociclista que tentou levar seu celular, mas derrubou o aparelho no chão

Reprodução/X/@bandnewsfmrio Ao programa da Band, Clara ainda revelou que conseguiu identificar a placa da moto utilizado pelo homem



A repórter Clara Nery, que trabalha para a Band, passou por uma situação de risco no Rio de Janeiro. Enquanto se preparava para uma transmissão ao vivo do programa Bora Brasil, no bairro de Botafogo, ela foi abordada por um motociclista que tentou roubar seu celular. O criminoso tentou arrancar o aparelho de suas mãos, mas acabou fazendo com que o celular caísse no chão. “Estava me preparando para entrar ao vivo, pegando algumas informações de apuração pelo celular em um lugar que a gente considera seguro aqui em Botafogo”, explicou a repórter no Bora Brasil. “Estava em frente à câmera que iríamos entrar ao vivo, filmando tudo, quando, comigo de costas, esse homem passou de moto em cima da calçada e tentou levar meu celular”, explicou a jornalista.

“Mesmo ele em alta velocidade, não conseguiu sustentar e o celular caiu no chão. Eu consegui recuperar por sorte e contando com a falta de habilidade dele”, comentou. Ao programa da Band, Clara ainda revelou que conseguiu identificar a placa da moto utilizado pelo homem e que denunciou o caso pela polícia, que está atrás do assaltante.

Repórter da Band sofre tentativa de furto a poucos metros do Batalhão da PM em Botafogo. Criminoso tentou levar celular de Clara Nery durante preparação para entrada ao vivo. #BandNewsFM pic.twitter.com/fMnVx8KnRE — Rádio BandNews FM Rio – 90.3 (@bandnewsfmrio) July 28, 2025



