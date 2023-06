Repórter da TV Bandeirantes sofre tentativa de assalto em SP; veja vídeo 

No momento em que gravava uma matéria sobre o aumento da violência na capital paulista, o jornalista foi abordado por criminosos na avenida São João

Reprodução/TV Bandeirantes Repórter da TV Bandeirantes sofreu tentativa de assalto em São Paulo



O repórter Mark Figueiredo, da TV Bandeirantes, sofreu uma tentativa de assalto enquanto fazia uma reportagem no centro de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 29. No momento em que gravava uma matéria sobre o aumento da violência na região, o jornalista foi abordado por criminosos na avenida São João, umas das principais da região central da capital paulista. “Um cara colocou a mão no meu bolso para pegar meu celular, mas eu rapidamente segurei a mão dele. O nosso auxiliar técnico Valter Batista, foi muito rápido, ele veio com um tripé da equipe, jogou em direção ao bandido”, relatou Mark, que não chegou a perder seus pertences. Imediatamente, a equipe da emissora acionou a PM, que não encontrou os bandidos. “Inicialmente era um, mas logo na sequência surgiram vários, jogando objetos, caixas na nossa equipe. Tinha uma viatura da Polícia Militar na avenida São João, a PM chegou rapidamente, passei as características do criminoso, mas ele se infiltrou no fluxo da Cracolândia e não foi preso”, continuou. Abaixo, veja o momento da tentativa de assalto.

📹 | Veja: Repórter da Band sofre tentativa de assalto no centro de SP. Mark Figueiredo produzia matérias para o #BrasilUrgente quando foi abordado por um criminoso na avenida São João. 'Baita susto', afirma o jornalista. (+) pic.twitter.com/fN0KXu3wZL — Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) June 29, 2023