Republicanos oficializa apoio a Nunes com discurso de Tarcísio de Freitas

O partido Republicanos oficializou o apoio à reeleição do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) durante convenção realizada nesta quinta-feira (1) no Memorial da América Latina. A presença da legenda na coligação do emedebista já era considerada certa, tendo em vista a atuação de Tarcísio de Freitas (Republicanos) como articulador político na formação da chapa do prefeito e os diversos acenos feitos ao chefe do Executivo paulistano – ele afirmou, no último sábado (27) que transferiu seu título eleitoral de São José dos Campos para a capital paulista para “votar no Nunes.” “Ter eleição vitoriosa é saber onde vamos encabeçar e onde vamos compor”, disse Tarcísio sobre o apoio de seu partido à candidatura do atual prefeito em seu discurso.

“Sabe porque você vai ganhar, Ricardo? Porque o bem sempre vence”, afirmou. O governador continuou, ressaltando que Nunes é alvo de injustiças e ataques, mas que isso “não vai prosperar porque temos uma pessoa bem intencionada”. Tarcísio não fez menção sobre o que falava. Nesta quarta-feira (31) a Polícia Federal indiciou 117 investigados da Máfia das Creches e pediu à Justiça Federal autorização para abrir um inquérito específico sobre a relação do prefeito Ricardo Nunes com uma empresa noteira (que emite notas fiscais frias). O envolvimento de Nunes teria ocorrido quando exercia o mandato de vereador paulistano, em 2018.

Em nota, a assessoria de Nunes declarou que “o prefeito prestou todos os esclarecimentos no processo e, reitera-se, não resultou em qualquer acusação. Foram serviços prestados sem quaisquer irregularidades.” Nunes voltou a alfinetar seu adversário Guilherme Boulos (PSOL) durante fala na convenção do Republicanos. Mais uma vez, sem citar o psolista nominalmente, o prefeito de São Paulo disse que “como nunca invadi nada de ninguém, eu respeito as leis, a gente deu esse salto tão positivo” no comando da cidade. Com discurso em tom de campanha, o prefeito chamou Tarcísio de “meu irmão” e reforçou que a parceria entre Estado e município possibilitou a realização de programas de governo do emedebista.

Além de Nunes e Tarcísio, estavam presentes também o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, o presidente do partido na cidade de São Paulo, André Santos, o presidente estadual da sigla, Roberto Carneiro, a senadora Damares Alves (Republicanos) e o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi.

Na última pesquisa Genial/Quaest, divulgada na semana passada, Nunes lidera a disputa pela Prefeitura de São Paulo com 20% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo apresentador José Luiz Datena (PSDB) e por Boulos, que possuem 19% cada. Os três estão empatados tecnicamente, considerando a margem de erro do levantamento, que é de 3,1 pontos porcentuais para mais ou para menos. A Quaest fez entrevistas presenciais com 1.002 paulistanos entre os dias 25 e 28 de julho. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06142/2024.

