PSB confirma Tabata Amaral como candidata à Prefeitura de São Paulo

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) anunciou oficialmente a candidatura da deputada federal Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo. A definição do vice-prefeito, que ainda não foi escolhida, ficará a cargo da Executiva do partido. Embora a expectativa seja de que o nome indicado seja do PSB, uma possível aliança com o PSDB não está totalmente descartada. A convenção do PSB, que ocorreu na escola de samba Rosas de Ouro, contou com a presença de importantes figuras do partido, incluindo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Durante o evento, também foi aprovada a chapa de vereadores, que contará com 56 candidatos do PSB para a Câmara Municipal.

Simultaneamente, o PSDB realizou sua convenção, onde o apresentador José Luiz Datena foi homologado como candidato à Prefeitura. Essa confirmação pode ser um obstáculo para Tabata, que esperava contar com o apoio dos tucanos. Se a candidatura de Datena se concretizar até o dia 15 de agosto, Tabata precisará escolher um vice entre os membros do próprio partido, com Lu Alckmin e Lúcia França como possíveis nomes.Tabata Amaral se posiciona como uma alternativa viável frente aos candidatos Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), que têm o apoio de Lula e Bolsonaro, respectivamente. A deputada se apresenta como a única capaz de estabelecer um diálogo com os dois governos. Em recente pesquisa do Datafolha, Tabata aparece com 7% das intenções de voto, empatada em terceiro lugar com Datena e Pablo Marçal, enquanto Nunes e Boulos lideram com 24% e 23%, respectivamente.

