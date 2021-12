São Paulo cancela réveillon e mantém obrigatoriedade do uso de máscaras

Informação foi confirmada pelo secretário de saúde da capital paulista, Edson Aparecido, que encaminhou documento da Vigilância Sanitária ao prefeito, com a sugestão; Nunes se pronunciará às 10h30

SUAMY BEYDOUN/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Reveillon na Avenida Paulista, em São Paulo



O secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, confirmou o cancelamento do réveillon na capital paulista na manhã desta quinta-feira, 02. A desobrigação do uso de máscaras ao ar livre no município a partir do dia 11 de dezembro também foi cancelada. A informação será reforçada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) em coletiva de imprensa em Nova Iorque, por volta das 10h30 da manhã. Um estudo da Vigilância Sanitária esperado para o próximo dia 5 ficou pronto na noite da última quarta-feira, 1º de dezembro, e foi encaminhado a Nunes com as recomendações de cancelamento. O estudo mostra que a cidade está com bons índices de vacinação, queda do número de mortes, internações e casos da Covid-19, mas reconhece a ameaça da nova variante Ômicron. “Ficou pronto o estudo da Vigilância Sanitária ontem à noite. Apesar dos dados positivos da capital, mas com o surgimento da nova variante, ela indica a manutenção do uso de máscara e o cancelamento da festa de réveillon”, disse Aparecido.

Segundo o secretário de Saúde, apesar do cancelamento da festa na Avenida Paulista, com shows e grandes aglomerações de pessoas, outras festas particulares e menores, em clubes e restaurantes, por exemplo, devem continuar com permissão para ocorrer. A cidade de São Paulo não deverá passar por mudanças no plano de restrições. Edson Aparecido afirmou ainda que enviou um ofício para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), solicitando uma nova redução de tempo para vacinar a população com a dose de reforço. Atualmente, o intervalo entre a segunda e a terceira dose é de cinco meses, após uma redução feita pelo Ministério da Saúde, e a prefeitura de São Paulo quer que se torne de quatro meses. O secretário de Saúde ainda disse que a capital paulista já tem vacinas suficientes para aplicar imediatamente se o intervalo for reduzido. Sobre o Carnaval de 2022, Aparecido pontuou que nenhuma decisão foi tomada até o momento e que a questão só deverá ser definida no começo do próximo ano.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini