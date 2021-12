Eduardo Paes mantém Réveillon e Carnaval 2022: ‘Nada muda por enquanto’

Prefeito da capital fluminense afirmou que a cidade terá cuidado para avaliar a realização das festas

éRICA MARTIN/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Paes afirma que vai monitorar a nova cepa para tomar a decisão correta sobre os eventos



A Prefeitura do Rio de Janeiro mantém, por enquanto, a realização das festas de Réveillon e o Carnaval 2022. A confirmação foi feita pelo prefeito Eduardo Paes e acontece em meio ao surgimento de uma nova variante do coronavírus, a Ômicron. Segundo o gestor, a cidade terá muito cuidado e critério para definir os rumos das duas festas. No entanto, por hora, “nada muda”. Paes afirma que vai monitorar a nova cepa para tomar a decisão correta sobre os eventos e reiterou que se não foi possível fazer o Réveillon, a festa será cancelada. Em contrapartida, a cidade de Niterói, localizada ao lado da capital fluminense, já avisou que não vai fazer festa de Réveillon, embora vá realizar queimas de fogos em pontos distintos da cidade.

Da mesma forma, o bloco de carnaval da cantora Preta Gil, conhecido como Bloco da Preta, não vai desfilar em 2022 pela pandemia. A presidente da Sebastiana, a primeira associação de blocos de Carnaval, Rita Fernandes, afirmou à Jovem Pan que vai se basear nas orientações da ciência para definir sobre a festividade. “A gente considera precipitado o cancelamento neste momento, como considera precipitado afirmar que haverá carnaval. O momento é de cautela, de espera, de aguardar o que a ciência vai nos dizer. Mas em paralelo é momento de planejar, caso a gente possa realizar [a festa]”, afirmou. O mês de dezembro, que costuma atrair muitos turistas ao Rio de Janeiro, já inicia com lotação dos hotéis. A expectativa dos estabelecimentos é que o Réveillon de 2021 seja o melhor desde 2016, quando a cidade sediou as Olimpíadas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga