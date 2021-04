Professor que dava aula ao ar livre recebe mata-leão de guardas municipais em abordagem

Caso aconteceu em Ribeirão Preto; apesar de vídeos registrando a agressão, professor é investigado por desobediência e desacato

Facebook/Reprodução de vídeo Professor foi imobilizado com mata-leão por guardas



Guardas Civis Metropolitanos da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foram filmados na última sexta-feira, 23, dando um mata-leão em um professor de educação física que dava um treino de futebol individual em uma quadra pública durante uma abordagem de fiscalização das medidas restritivas contra o novo coronavírus. No vídeo, é possível ver Felipe Francisco, de 27 anos, discutindo com a equipe de patrulhamento e logo em seguida sendo segurado por quatro agentes. Um deles o imobiliza com o golpe. O caso teria sido registrado após a GCM pedir que ele encerrasse o treino por estar descumprindo medidas do Plano SP que proibiam a realização de esportes até a sexta-feira.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela guarda municipal contra o professor. Nele, consta que o personal trainer teria sido denunciado por moradores por usar um espaço público para dar a sua aula privada e teria se recusado a sair do local após ordem da GCM. “O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde prestou sua versão sobre os fatos ocorridos. Declarando que houve excesso ou abuso de poder”, pontua trecho da nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O caso foi registrado como desacato, desobediência e infração de medida sanitária preventiva. Apesar disso, a polícia informou que um exame de corpo de delito foi solicitado e disse que vai analisar as imagens gravadas por populares que viralizaram nas redes sociais. Em nota, a Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto afirmou que o caso está em apuração e disse que um processo administrativo será instaurado para análise oficial dos fatos. O município também reiterou a “necessidade de obediência a legislação municipal e estadual para a contenção da pandemia que estamos enfrentando”.

Veja, abaixo, o vídeo do ocorrido: