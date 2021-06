Rio antecipa vacinação contra a Covid-19 e prevê imunizar todos os adultos até o fim de agosto

Com a mudança, a cidade estima que os adolescentes de 12 a 17 anos comecem a receber o composto a partir de setembro; até o momento, só a vacina da Pfizer é permitida para este público

SANDRO PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Previsão da prefeitura do Rio é de vacinar todos os cidadãos maiores de 18 anos no município até o fim de agosto



A Secretaria municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira, 18, a antecipação do calendário de vacinação contra a Covid-19. Segundo o órgão, todos os cariocas com mais de 18 anos serão imunizados até 31 de agosto no município. A mudança estima que, a partir de setembro, os adolescentes de 12 a 17 anos comecem a receber a imunização. Até o momento, no entanto, apenas a vacina da Pfizer está aprovada para uso nos menores de 18 anos. A secretaria de Saúde destacou ainda que o novo cronograma considera as previsões de entrega dos imunizantes ao municípios e, por isso, pode sofrer alteração. “As datas foram definidas com base na previsão de chegada de doses e podem ser cumpridas se não ocorrerem atrasos! Vem, vacina!”, escreveu o órgão no Twitter.

O calendário de vacinação do Rio de Janeiro planeja datas alternadas para a vacinação de homens e mulheres. As mulheres com 49 anos, por exemplo, começam a ser vacinas na próxima segunda-feira, 21, enquanto os homens serão imunizados a partir da terça-feira, seguindo de maneira escalonada ao longo do mês. A previsão da secretaria de Saúde é que a vacinação de pessoas com 40 anos comece entre os dias 22 e 23 de julho; 35 anos em 9 e 10 de agosto e 30 anos em 29 de agosto, quando a vacinação começa terá um dia por faixa etária, sem diferenças entre homens e mulheres. Confira abaixo o calendário divulgado nesta sexta-feira: