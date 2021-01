Rio bate novo recorde de calor e registra temperatura de 41,6ºC

Segundo o portal Alerta Rio, que monitora as condições meteorológicas na cidade, a sensação térmica chegou à 44,4ºC na estação Irajá

ANDRE MELO ANDRADE/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cidade está sendo atingida por uma onda de calor



Em meio à uma onda de calor que deverá se estender até o dia 31 de janeiro, a cidade do Rio de Janeiro registrou um novo recorde de temperatura em 2021. Segundo o site Alerta Rio, que monitora as condições meteorológicas na cidade, a temperatura na capital carioca chegou aos 41,6ºC na estação Irajá em medição feita às 16h desta sexta-feira, 29. No mesmo local, a sensação térmica chegou à marca de 44,4ºC. O portal informou ainda que a tendência é de que o Rio fique sem chuvas até o começo de fevereiro. Isso por conta de uma onda de calor que atinge o Estado e deve elevar a temperatura média do local em até 5ºC. Até o momento, o dia mais quente do ano havia sido registrado na última quarta, 27, quando a temperatura no Rio atingiu 40,2ºC.

No mesmo dia 27, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para uma onda de calor que iria atingir o Rio de Janeiro e cidades vizinhas até o fim de semana. Segundo o Climatempo, essa onda é causada por um sistema de alta pressão atmosférica que atingiu o Estado, afastando frente frias e diminuindo a umidade do ar, o que justifica a ausência de previsão de chuva em pleno verão. No alerta, o Inmet diz que a onda de calor pode trazer pequenos riscos à saúde da população.