Bolsonaro lidera corrida presidencial em todos os cenários para 2022

Ex-ministro Sergio Moro é o único entre os possíveis cinco opositores que teria empate técnico com o presidente em um eventual segundo turno, aponta Paraná Pesquisas

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/11/2020 O ex-presidente Jair Bolsonaro lidera em todos os cenários do levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lidera em todos os cenários da corrida presidencial para 2022. O levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 29. Em primeiro turno, Bolsonaro fica na frente de todos os possíveis opositores. Em um possível segundo turno, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública seria o único a empatar tecnicamente com o presidente. Nos outros cenários, Bolsonaro vence todos os candidatos. Na projeção de segundo turno, o instituto apresentou os nomes do presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro Sergio Moro, de Ciro Gomes (PDT), do apresentador Luciano Huck, do governador de São Paulo, João Doria (PSDB) e do ex-presidente Lula (PT).

Na primeira projeção de primeiro turno, o instituto apresentou como candidatos o presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Sergio Moro, Ciro Gomes (PDT), o ex-candidato à Presidência Fernando Haddad (PT), o apresentador Luciano Huck, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o ex-candidato à Prefeitura de SP Guilherme Boulos, João Amoêdo (Novo) e a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede). No primeiro cenário, Bolsonaro lidera com 30,5% dos votos. Em seguida, Moro soma 12,0%. Ciro Gomes aparece em terceiro, com 10,6%. Haddad fica com 9,5% e Huck registra 8,1%. Boulos, Amoêdo e Marina obtém menos de 4% dos votos.

Em um segundo cenário, o ex-presidente Lula (PT) substitui Haddad. Com Lula na disputa, Moro fica em terceiro lugar, com 12,1%. O presidente Bolsonaro continua na liderança, com 31,0% contra 17,3% de Lula. Em seguida, aparecem Ciro Gomes (9,2%), João Doria (5,3%), Guilherme Boulos (3,6%), João Amoêdo (3,3%) e Marina Silva (2,3%). Na terceira projeção, Bolsonaro continua na frente com 33,7% dos votos. Sem Lula e Moro, Ciro fica em segundo lugar com 12,1%. Haddad aparece próximo do PDTista e soma 11,7%. O apresentador Huck aparece com 9,4%, João Doria com 6,7% e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta com 3,8%. João Amoêdo obtém 3,1% e o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), obtém 1,0%.

Cenários para possível segundo turno em 2022

Em todos os cenários simulados para o segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro lidera. Entre os possíveis nomes, Moro é o que tem mais chance de rivalizar com Bolsonaro. Nessa projeção, Bolsonaro soma 39,1% enquanto Moro obteve 37,6% dos votos dos entrevistados. A margem estimada de erro estimada pela pesquisa é de aproximadamente 2,0%, o que resultaria em um empate técnico entre os candidatos. Em seguida, em uma disputa entre Lula e Bolsonaro, o atual presidente venceria com 42,4% contra 35,7% do petista. No cenário entre Bolsonaro e Ciro Gomes, Bolsonaro ganharia com 43,7% e o PDTista ficaria com 34,3%. No meio do caminho fica o apresentador Luciano Huck. Nesse caso, Bolsonaro levaria a melhor com 42,7% e Huck teria 33,2% dos votos. Doria tem o pior desempenho entre os opositores. Enquanto 44,9% votariam no atual presidente, apenas 29,4% votariam no governador de São Paulo. Esse é o cenário com maior número de nulos/brancos, 21,5% dos entrevistados não votariam em nenhum dos candidatos.

Foto: Reprodução/Paraná Pesquisas

O Paraná Pesquisas entrevistou 2.002 eleitores por telefone, com eleitores com 16 anos ou mais, em 26 Estados e Distrito Federal e em 204 municípios brasileiros durante os dias 22 a 26 de janeiro de 2021. A amostra representativa do Brasil no levantamento atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,0% para os resultados gerais.