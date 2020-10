Rio: Capital e mais 15 municípios vão retomar aulas presenciais nesta segunda

Estado registra o segundo maior número de mortes pela Covid-19 no País, com 19.715 óbitos até este sábado, 17

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Retorno presencial deverá acontecer em 416 escolas estaduais



A capital e mais quinze municípios do Estado do Rio de Janeiro retomam nesta segunda-feira, 19, as aulas presenciais para as turmas da 3ª série do Ensino Médio, nas modalidades regular, técnico e de Educação de Jovens e Adultos (EJA – Fase IV). Segundo o governo estadual, no restante dos municípios as atividades pedagógicas serão exclusivamente remotas, por decisão das prefeituras ou por conta da classificação laranja de contágio, como é o caso da Região Centro-Sul Fluminense. O Estado do Rio registra o segundo maior número de mortes pela Covid-19 no País, com 19.715 óbitos até este sábado, 17.

Segundo o comunicado, mesmo sem aulas presenciais, todas as escolas da rede ficarão abertas para que os estudantes retirem o material didático, além do kit alimentação. O retorno presencial deverá acontecer em 416 escolas estaduais. Juntas, essas unidades somam 63 mil alunos. Os municípios que aderiram à flexibilização são: Carapebus, Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Italva, Itatiaia, Macaé, Mesquita, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Piraí, Rio de Janeiro, São Francisco de Itabapoana, São Pedro da Aldeia e Seropédica. Nos municípios que vão retornar, 24 escolas não irão retomar as aulas presenciais com as demais, uma vez que suas equipes de direção declararam fazer parte do grupo de risco da Covid-19. Ao longo da semana, a secretaria de Educação providenciará uma solução administrativa para a retomada das atividades.

* Com informações do Estadão Conteúdo