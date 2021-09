Rio de Janeiro anuncia que aplicação da segunda dose da CoronaVac será retomada

De acordo com comunicado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade recebeu do Programa Nacional de Imunizações (PNI) cerca de 216 mil doses do imunizante contra o novo coronavírus, o que deve ser suficiente para vacinar a população nas próximas duas semanas

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Profissional da saúde prepara dose de vacina para aplicação da CoronaVac



A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou na tarde desta sábado, 18, que a aplicação da segunda dose da CoronaVac será retomada a partir da próxima segunda-feira, 20. De acordo com comunicado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade recebeu do Programa Nacional de Imunizações (PNI) cerca de 216 mil doses do imunizante contra o novo coronavírus, o que deve ser suficiente para vacinar a população nas próximas duas semanas. Vale lembrar que, na última sexta-feira, a autoridade carioca havia suspendido a aplicação do imunizante. Já no começo do mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interrompeu de forma cautelar lotes CoronaVac depois que mais de 12 milhões de doses foram envasados em fábrica não autorizada pelo órgão.