Rio de Janeiro anuncia testagem em massa contra Covid-19

Anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro nesta terça-feira, 24, após reunião com prefeitos e autoridades da saúde

DANIEL RESENDE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Estado vive aumento no número de casos.



O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que irá realizar uma testagem em massa da população. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 24, durante coletiva de imprensa após reunião com autoridades de saúde e prefeitos do Estado. Castro também informou que descartou o fechamento do comércio como medida para evitar o aumento de casos da Covid-19. “Em um primeiro momento, não há nenhuma hipótese de retornarmos na questão da flexibilização. Ou seja, não fecharemos nada neste momento. Nossa ação é de conscientização. Fizemos um compromisso público no estado, para aumentar as regras de higiene e toda a questão preventiva. Isso terá duração de 15 dias, quando se fará uma nova avaliação”, disse o governador.

O mandatário também disse que não está claro se o Rio esta atravessando uma segunda onda de contaminação pela Covid-19 ou se o aumento é resultado das eleições. “Não podemos ser irresponsáveis e colocar o Rio de Janeiro em uma segunda onda. Tivemos uma grande flexibilização e tivemos também a questão das eleições municipais, que podem ter sido preponderantes para esse aumento que vivemos aqui. Temos que ter muita calma, muita responsabilidade – o estado está fazendo sua parte”, disse o governador. Castro também anunciou que mais leitos hospitalares serão abertos e que deverá anunciar os locais em que os testes em massa serão realizados em até 48 horas – ele não deu mais detalhes sobre o esquema de testagem da população. Ainda nesta terça, um relatório da Imperial College, do Reino Unido, mostrou que a taxa de contaminação pelo novo coronavírus subiu no País e é a maior desde maio – ritmo de contágio passou de 1,10, em 16 de novembro, para 1,30, segundo os dados.