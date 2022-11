Cadastro eleitoral é reaberto e atendimentos nos cartórios são retomados

Eleitor pode se alistar para votar nas próximas eleições, alterar dados cadastrais, transferir o domicílio ou escolher outro local de votação

Elza Fiúza/Agência Brasil Um dos serviços retomados é a coleta da biometria, que estava suspenso devido a pandemia



O cadastro eleitoral foi reaberto e os atendimentos nos cartórios brasileiros foram retomados nesta terça-feira, 8. No portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitor pode se alistar para votar nas próximas eleições, alterar dados cadastrais, transferir o domicílio ou escolher outro local de votação. Além disso, é possível fazer a justificativa por não ter ido votar, gerar boletos para o pagamento de eventuais multas eleitorais e emitir as certidões de quitação eleitoral, composição partidária, crimes eleitorais, filiação partidária e negativa de alistamento eleitoral. Outro serviço retomado, mas de forma gradual, foi a coleta e processamento da biometria, que estava suspenso há dois anos e meio devido a pandemia da Covid-19. A medida foi regulamentada pela Corregedoria-Geral Eleitoral (CGE). Segundo a Justiça Eleitoral, de início, apenas algumas zonas eleitorais do Distrito Federal vão realizar a coleta biométrica. Na sequência os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) voltarão a coletar digitais e fotografia, conforme a capacidade técnica e logística.