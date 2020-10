Rio de Janeiro: Prefeitura multa bares do Leblon por provocar aglomeração

A força-tarefa, que reuniu agentes da Subsecretaria de Operações e da coordenadoria de reboques da Seop, guardas municipais e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda, também vistoriou o comércio ambulante

Tomaz Silva/Agência Brasil O Rio de Janeiro é uma das cidades mais afetadas pelo novo coronavírus



A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) do Rio de Janeiro, aplicou, neste fim de semana, 11 multas em bares e restaurantes da Rua Dias Ferreira, no Leblon, na zonal sul da cidade, por aglomeração e funcionamento em desacordo com as normas de prevenção da Covid-19. As autuações foram feitas durante ações conjuntas integradas pela pasta para fiscalizar os estabelecimentos e entornos entre a noite de sexta-feira, 16, e a madrugada de sábado, 17, e a noite de sábado e a madrugada deste domingo, 18.

A força-tarefa, que reuniu agentes da Subsecretaria de Operações e da coordenadoria de reboques da Seop, guardas municipais e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda, também vistoriou o comércio ambulante, apreendendo 140 itens, incluindo bebidas alcoólicas. Foram aplicadas ainda 34 infrações de trânsito, com dois veículos removidos por estacionamento irregular. Desde o início das ações de combate à pandemia, em 18 de março, a prefeitura informou que a Seop integrou mais de 698 operações conjuntas, que resultaram em 38.838 estabelecimentos fiscalizados em toda a cidade. Desde 31 de março, a pasta também atendeu, por meio do Disk Aglomeração, 11.463 ocorrências.

*Com informações da Agência Brasil