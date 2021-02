Rio de Janeiro confirma transmissão local de variantes brasileira e britânica do coronavírus

Pelo menos cinco casos de variantes já foram registrados no Estado; quatro não tem registro de viagem

EFE Dos casos registrados com a cepa brasileira, dois são moradores da capital fluminense e estão recuperados



A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou, nesta sexta-feira, 19, que as cepas brasileira e britânica do coronavírus estão circulando na capital fluminense e, provavelmente, em Nova Iguaçu. Das cinco pessoas contaminadas pelas variantes, quatro não tem registro de viagens ou contato com possíveis contaminados. Foram identificados um caso com a cepa do Reino Unido e outros quatro com a mutação de Manaus. A informação foi confirmada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio). De acordo com o levantamento, apenas um paciente, oriundo de Manaus, se contaminou fora do Estado.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) alertou para a possibilidade de o vírus já estar circulando por outros municípios, já que a capital tem grande atividade econômica e alta circulação de pessoas de várias cidades. A informação, porém, só pode ser confirmada a partir de evidências laboratoriais. Os órgãos competentes reforçam e apoiam os municípios nas ações de monitoramento e vigilância de casos suspeitos. A SES pediu para que as medidas de prevenção de contágio, como uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social, sejam intensificadas.

Dos casos registrados com a cepa brasileira, dois são moradores da capital fluminense e estão recuperados. Outro paciente, transferido de Manaus, está internado no Hospital Federal do Servidor. Outro era morador de Belford Roxo e não resistiu. Ele foi internado em função de cirrose hepática e problemas renais, então não é possível afirmar que o óbito teve relação com a variante. Quanto ao paciente contaminado com a cepa do Reino Unido, ele é morador da capital e já está recuperado.