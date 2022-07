Rio de Janeiro vai começar a vacinar crianças de 3 e 4 anos nesta sexta-feira

Prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou início da imunização nesta quinta-feira, 14, e confirmou que a Coronavac será utilizada na campanha de vacinação

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 12/12/2020 Coronavac foi aprovada para uso nesta faixa etária na quarta-feira, 13



A cidade do Rio de Janeiro começará a vacinar crianças com idade entre 3 e 4 anos contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira, 15. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), que confirmou o calendário de imunização deste grupo através de suas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 14. A vacinação para crianças de 4 anos começará na sexta, indo até a próxima terça-feira, 19. Entre quarta, 20, e sábado, 23, as crianças que tem 3 anos poderão receber o imunizante. Segundo Paes e a Secretaria de Saúde do Rio, o imunizante utilizado para vacinar as crianças será a Coronavac. O anúncio aconteceu um dia depois de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso da Coronavac em crianças com idade entre 3 e 5 anos.