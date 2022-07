Lira diz que investigação sobre o Infoleg está nas mãos dos melhores peritos da PF

Durante a votação da última terça-feira, os dois sistemas apresentaram falhas, e a Polícia Federal foi chamada para apurar as suspeitas de interferência.

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Arthur Lira afirma que a PEC das Bondades fará justiça aos brasileiros



Após uma extensa sessão na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira 13, que resultou na aprovação da PEC das Bondades e do piso salarial da enfermagem, o presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL), disse em entrevista exclusiva à Jovem Pan News que a investigação no sistema de votação continua sendo realizada pela Polícia Federal (PF). Na terça-feira, 12, segundo Lira, quase 30 deputados foram impedidos de votarem no primeiro turno da PEC por um problema que não foi da câmara. “Claramente eu espero resultado da perícia da Polícia Federal. Nós estamos entregues nas mãos dos melhores técnicos e peritos, segundo o diretor-geral e o ministro da Justiça. Esperamos o mais rápido possível o resultado deste inquérito”, disse o presidente da Câmara.

Na madrugada de quarta-feira 13, agentes da Polícia Federal estiveram no núcleo de informática do Legislativo para apurar os reais motivos após suspeita de interferência no Infoleg, plataforma de votação da Câmara dos Deputados. Dois links foram disponibilizados aos parlamentares para votação na terça-feira 12, mas ambos apresentaram falhas, e os responsáveis pelos serviços não souberam explicar a parada dos aplicativos. Computadores e equipamentos foram levados para a superintendência da PF, em Brasília. Os últimos logins no momento da votação serão analisados.

Durante entrevista ao programa Headline, da Jovem Pan News, Lira lembrou ainda que a PEC aprovada na Câmara é importante para socorrer brasileiros que sofrem neste momento por consequência da inflação e da guerra na Ucrânia. “É uma PEC que faz justiça aos brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade, brasileiros com dificuldade de comprar o gás de cozinha, atende uma camada da população que está muito mais sofrida.” Para o presidente da Casa, não há furo do teto de gastos. Ele diz que a receita de R$ 41,25 bilhões já era prevista e, portanto, não existe estelionato nesta PEC.

A PEC abre caminho para vários benefícios: