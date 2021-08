Rio divulga documento que prevê 40 dias de carnaval de rua em 2022

Caderno de embargos foi divulgado pela prefeitura e estima que festas comecem no dia 27 de janeiro e se estendam até 6 de março

Documento estabelece regras para a obtenção de parcerias para o evento



A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Riotur, lançou o Caderno de Encargos dos Desfiles dos Blocos de Rua do Carnaval 2022, que prevê 40 dias de desfiles. O documento foi lançado nesta sexta-feira, 20, e estabelece que empresas interessadas em serem parceiras do evento devem apresentar suas propostas até 21 de setembro. Segundo o edital, o carnaval de rua deve começar no dia 27 de janeiro e se estender até 6 de março. A prefeitura estabeleceu que o evento só irá acontecer se as condições epidemiológicas e o combate à pandemia da Covid-19 permitirem, sendo necessário o aval dos órgãos competentes. Esta será a primeira celebração do carnaval da cidade desde o início da pandemia do coronavírus, em março de 2020.