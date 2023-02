Rio entra em alerta devido às chuvas, e mais de 110 sirenes são acionadas em comunidades

Homem de 27 anos foi atingido por um raio e morreu na Região dos Lagos; criança de dois anos foi encontrada morte após deslizamento na Zona Norte

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Vista do alagamento na rua Camerino, na região central do Rio de Janeiro, após o temporal que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira (7)



A cidade do Rio de Janeiro encontra-se em estágio de alerta na noite desta terça-feira, 7, após o temporal que atingiu o município. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma criança de dois anos morreu em um desabamento no Morro Chácara do Céu, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio. No bairro Vilatur, na região de Saquarema, nos Lagos, um homem de 27 anos também morreu – ele foi atingido por um raio. De acordo com o Centro de Operações da prefeitura (COR), as regiões Norte, Sul e Oeste estão em situação de alerta. Por volta das 20h, ainda havia diversos pontos de alagamento e inundações em bairros cariocas. O COR informou, ainda, que foram acionadas 113 sirenes localizadas em áreas de risco para deslizamentos e escorregamentos. A Rua Uranos, no bairro de Bonsucesso, por exemplo, ficou submersa após o temporal. O COR também identificou bolsões de água nos bairros da Abolição, Bonsucesso, Benfica, Costa Barros, Del Castilho, Grajaú, Jacarezinho, São Cristóvão, Olaria, Maracanã, Vila Isabel, Penha, Ilha do Governador, Vigário Geral, Méier e Tijuca. Parte do teto do Shopping Nova América cedeu também em decorrência da tempestade.

No momento da publicação desta reportagem, a circulação dos trens da SuperVia também foram afetados e, de acordo com a concessionária, os ramais Japeri e Santa Cruz aguardavam ordens de circulação. As estações Jardim Botânico, Vidigal e Tijuca/Muda tiveram mais de 25 milímetros de precipitação. Trata-se do quarto nível – em uma escala de cinco etapas – de alerta, ou seja, há a possibilidade real de que graves ocorrências possam impactar a cidade. O Corpo de Bombeiros também confirmou que um rapaz de 27 anos morreu após ser atingido por um raio no bairro Vilatur, na região de Saquarema, nos Lagos. Nas redes sociais, foram registrados imagens de alagamentos. Por enquanto, a tendência é de continuidade nas chuvas na capital fluminense.