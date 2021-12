Rio Grande do Sul confirma primeiro caso da variante Ômicron

Sexto caso da nova cepa no país foi confirmado nesta sexta-feira, 3, e segundo as autoridades, a infectada tomou duas doses da vacina e apresentou febre

EFE/Elvis González/Archivo Mulher foi colocada em isolamento domiciliar e está sendo monitorada pelas autoridades de saúde



Através da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, o governo do Estado confirmou o primeiro caso de infecção da variante Ômicron do coronavírus. A confirmação foi feita nesta sexta-feira, 3, e corresponde ao sexto caso da nova cepa no Brasil. Nos últimos dias, São Paulo (3) e Distrito Federal (2) também confirmaram os primeiros casos registrados. O Centro Estadual de Vigilância de Saúde (Cevs), responsável por sequenciar a variante, recebeu a amostra da paciente, que é uma mulher, na última quinta-feira, 2, realizando o trabalho de identificação em tempo recorde, segundo as autoridade de saúde. Após o teste positivo, a mulher foi colocada em isolamento domiciliar e está sendo monitorada pelas autoridades de saúde. Segundo a Secretaria, ela recebeu duas doses da vacina contra a Covid-19 e apresentou febre. Para preservar a identidade da paciente, as autoridades não revelaram dados pessoais da infectada.