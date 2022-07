Mulher registra momento exato em que raio atinge carro do seu marido nos EUA

Michaelle May Whalen estava em um veículo diferente quando tudo aconteceu; Edward Whalen e a filha do casal estão bem e não passou de um susto

Reprodução/Twitter/@nojumper Carro do casal teve perda total mas todos estão bem e não passou de um susto



Uma mulher, identificada como Michaelle May Whalen, registrou o momento exato em que um raio atingiu o carro de seu marido nos Estados Unidos durante um temporal. Ela estava logo atrás em outro veículo quando tudo aconteceu em uma rodovia perto de São Petesburgo, na Flórida, na última sexta-feira, 1. No vídeo gravado, é possível conferir todo o ocorrido. Segundo o jornal The Washington Post, todos estão bem e não passou de um susto, mas a caminhonete teve perda total.

Em entrevista à Fox News, Michaelle disse que só conseguiu capturar esse momento porque quando começou a tempestade ela pensou que o relâmpago estava nítido e por diversas vezes tentou tirar uma foto, mas errou todas as vezes. O marido, Edward Whalen, afirmou a NBC que quando tudo aconteceu ele sentiu um leve zumbido no carro e que nesse momento sua filha mais velha pulou em seu colo e gritou. “Eu tive que pular da caminhonete e correr de volta para Michaelle, abraçá-la e deixá-la saber que estávamos todos bem”, confessou. “Estávamos realmente confusos. Tivemos dores de cabeça muito ruins”, acrescentou.