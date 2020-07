RJ: Polícia faz operação contra venda online de cursos preparatórios piratas

O grupo teria lucrado cerca de R$ 15 milhões com o crime e causado um prejuízo de até R$ 65 milhões aos cursos oficiais

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre nesta terça-feira (21) nove mandados de prisão e 19 de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em piratear cursos preparatórios para concursos públicos. A operação Black Hawk está sendo realizada nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo informações da polícia, o grupo invadia sistemas e copiava os vídeos dos cursos oficiais, para depois revendê-los mais baratos em uma plataforma online. Enquanto os cursos oficiais custam entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, na plataforma pirata eles tinham descontos de 10%.

Estimativa a Polícia Civil aponta que o grupo teria lucrado cerca de R$ 15 milhões com o crime e causado um prejuízo de até R$ 65 milhões aos cursos oficiais. Os suspeitos são investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, furto qualificado e violação de direito autoral. As investigações constataram que, para ocultar a movimentação do dinheiro, o responsável pela plataforma usava parentes como laranjas, entre eles a própria mãe, proprietária de um salão de cabeleireiro, que teria movimentado R$ 1,5 milhão. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades do Rio, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana, e Saquarema e Araruama, na Região dos Lagos, além das cidades mineiras de Juiz de Fora e Borda da Mata.

*Com informações da Agência Brasil