RJ registra 100 mil dados represados de Covid-19 em balanço e ultrapassa os 1,2 milhão de infectados

Segundo Secretaria de Saúde, mais da metade dos dados atualizados neste fim de semana é referente ao ano de 2021

Foto: BRUNO MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO -21/08/2021 - 12:38 Estado tem mais de 1,2 milhão de infectados desde o início da pandemia



Pelo menos 100 mil casos represados da Covid-19 foram adicionados ao sistema do Estado do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 17, e neste sábado, 18, o que elevou o número total de infectados na unidade federativa para 1.266.822. Em nota, a Secretaria da Saúde informou que os casos foram adicionados por causa de uma mudança nos registros de síndrome gripal por Covid-19 do Ministério e não se referiam às últimas 24 horas. Ainda assim, mais de 60% deles eram relativos ao ano de 2021. De acordo com dados do Ministério da Saúde, pelo menos 65,8 mil óbitos foram registrados no Estado fluminense desde o início da pandemia. A taxa de mortalidade da doença a cada 100 mil habitantes do Rio de Janeiro é de 375,6, a maior do sudeste e segunda maior do Brasil, ficando atrás apenas do Mato Grosso, com 386,4. Ainda assim, os dados epidemiológicos do Estado seguem o padrão de queda do resto do país, o que traz otimismo para seguimento do calendário de reabertura da capital e de outros municípios.