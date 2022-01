Roberto Jefferson é diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez

Segundo advogado do político, ele apresenta sintomas da doença; diagnóstico ocorre um dia após permissão para que ele deixasse prisão e fosse ao hospital

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Roberto Jefferson foi diagnosticado com Covid-19 nesta quarta-feira



O ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi diagnosticado nesta quarta-feira, 19, com a Covid-19. A informação foi confirmada pela Jovem Pan com o advogado do político, Luiz Gustavo Cunha. Segundo ele, Jefferson está com febre, dores no corpo, pés inchados e outros sintomas de uma gripe forte. Esta é a segunda vez que o político, que foi preso há cinco meses, testa positivo para a doença. A primeira vez foi em setembro de 2020, quando ele chegou a fazer propaganda de um remédio sem eficácia comprovada. O diagnóstico ocorre um dia depois do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizar a saída temporária dele para o Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. O magistrado atendeu a um pedido da defesa, que alega que o político apresentou agravamento do estado de saúde e sintomas de início de trombose.