Rodovia Hélio Smidt é liberada e acesso ao Aeroporto de Guarulhos é normalizado

Manifestantes interditaram as vias de acesso ao Aeroporto em protesto à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) autorizou o uso da força para retirar os manifestantes que não deixarem os locais de interdição.



Depois de horas de interdição parcial, a rodovia Hélio Smidt foi liberada e o acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos foi normalizado nesta terça-feira, 1º. A informação foi confirmada pelo Governo do Estado de São Paulo no começo da tarde. Desde a noite de segunda-feira, 31, quem tentava chegar até o aeroporto enfrentava filas de trânsito causadas pelo bloqueio das vias por manifestantes contrários à vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial. Nesta manhã, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou as polícias locais a intervirem nas rodovias federais e o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) autorizou o uso da força para retirar os manifestantes que não deixarem os locais de interdição.