Cotado para ser ministro, Meirelles despista: ‘Não houve contato até agora’

Economista passou pelo Banco Central como presidente do órgão durante as duas gestões de Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto entre os anos de 2003 e 2010; no governo Temer, chefiou a pasta da Fazenda

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/02/2018 Ex-presidenciável, Henrique Meirelles compôs o governo Lula em suas duas passagens pelo Planalto



Ex-presidente do Banco Central durante as duas gestões do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Henrique Meirelles é um dos nomes cotados para assumir alguma pasta ministerial à partir do próximo ano, quando o líder petista retoma o controle do Palácio do Planalto. Ao ser questionado pela equipe de reportagem da Jovem Pan sobre as chances de integrar o novo governo, o economista despistou e disse que a cúpula do Partido dos Trabalhadores não realizou contato ou convite para compor a área econômica “até agora”. Durante o governo de Michel Temer, Meirelles comandou a pasta da Fazenda e, ao ser questionado se voltaria a exercer a mesma função caso houvesse um convite, declarou: “Não tomo decisões por hipótese”. Ex-presidenciável, o economista é um dos nomes preferidos do mercado financeiro para compor o novo governo que assumirá a gestão do país à partir de janeiro de 2023. Sua presença na composição ministerial de Lula poderia indicar aos investidores uma importância dada pelos petistas sobre a responsabilidade fiscal e econômica do país.