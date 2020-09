Rodovias Anchieta e Imigrantes têm trânsito lento no sentido litoral

Apesar de quarentena, tempo bom anima paulistanos

ANTONIO MOLINA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rodovias tiveram tráfego intenso neste sábado



A circulação de veículos teve lentidão em alguns trechos das rodovias Anchieta e Imigrantes, no sentido litoral, na manhã deste sábado (12). De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta Imigrantes, a descida da serra pela via Anchieta tem lentidão em direção ao litoral, do km 29 ao 31,por excesso de veículos. Já na rodovia Imigrantes, o tráfego está congestionado entre os quilômetros 27 e 32 e do km 38 ao 43, também por excesso de veículos. A operação em vigor é a 7X3. Para a descida, os motoristas utilizam a pista norte e sul da via Anchieta e pista sul da Imigrantes. Já a subida da serra acontece apenas pela pista norte da Imigrantes. Segundo a Ecovias, o tempo está encoberto e a visibilidade é boa. A previsão do tempo para o fim de semana é de sol – o que animou os paulistanos.

Desde a 0h de sexta-feira, 11, quando se iniciou a contagem no Sistema Anchieta Imigrantes, mais de 105 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 52 mil veículos. Nos trechos rodoviários, administrados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que ligam ao litoral norte de São Paulo, a rodovia SP 055 Rio-Santos, entre Bertioga e São Sebastião tem tráfego intenso sentido São Sebastião. No trecho entre São Sebastião e Ubatuba, sentido Ubatuba, também há movimentação intensa nesta manhã. A via Mogi-Bertioga tem movimento intenso com pontos de lentidão no sentido Bertioga. A visibilidade é boa, mas alguns trechos da serra estão sujeitos a neblina.

A CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, informou que as rodovias, sentido interior, têm tráfego normal nesta manhã. A CCR Viaoeste, concessionária que administra as rodovia Castelo Branco e Raposo Tavares, informou que ambas as rodovias seguem com movimento normal.

*Com Estadão Conteúdo