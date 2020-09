Estradas de São Paulo registram lentidão na volta do feriado prolongado

Rodovia dos Imigrantes segue com tráfego congestionado do km 56 ao km 46 na pista norte, e do km 50 ao km 46 na pista sul, segundo a Ecovias

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO



A Ecovias, empresa que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, em São Paulo, informou que, devido ao excesso de veículos na subida da serra na noite desta segunda-feira, 7, a rodovia dos Imigrantes segue com tráfego congestionado do km 56 ao km 46 na pista norte, e do km 50 ao km 46 na pista sul. Segundo a empresa, cerca de 267 mil veículos desceram sentido litoral desde a última sexta-feira, 4, e 215 mil já voltaram para a capital. Ainda de acordo com a Ecovias, a Operação Comboio foi implantada tanto na rodovia Anchieta, quanto na rodovia dos Imigrantes, por causa da neblina nas estradas. Este tipo de medida é tomada apenas para veículos que estão descendo a serra, por uma questão de segurança.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Rio-Santos (SP 055) registra congestionamento no sentido São Paulo entre o km 55 ao km 90 e lentidão do km 215 ao km 210. Já na rodovia Oswaldo Cruz, o tráfego está congestionado na saída de Ubatuba, do km 93 ao 88. Na Mogi-Bertioga, há lentidão no trecho de serra do km 95 ao km 75 no sentido Mogi. No litoral sul, a rodovia Padre Manoel da Nóbrega, há quatro quilômetros de lentidão do km 284 ao km 280, enquanto na rodovia Cônego Domênico Rangoni, há congestionamento do km 250 ao km 248, também no sentido São Paulo.

Já com relação ao interior do estado, as rodovias Anhanguera, Ayrton Senna e o Rodoanel têm trânsito livre. Na Bandeirantes, há congestionamento na pista expressa do km 58 ao km 53 e do km 15 ao km 13 e na rodovia Presidente Castello Branco, principal eixo de ligação para a região oeste do estado, há lentidão do km 51 ao km 44 e do km 63 ao km 56. A rodovia Carvalho Pinto registra lentidão do km 83 ao km 76, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.